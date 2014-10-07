За час АТО загинули 953 військовослужбовця
Головний військовий прокурор - заступник генерального прокурора України Анатолій Матіос заявляє, що за весь період проведення антитерористичної операції від дій терористів загинуло 953 військовослужбовця.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні повідомив на прес-конференції.
"Так звані безповоротні втрати за весь період вчинення терористичних актів на території Луганської і Донецької областей, в тому числі дій в зоні АТО, склали 953 військовослужбовця", - сказав Матіос.
За його словами, Збройні Сили України втратили вбитими 745 осіб, Міністерство внутрішніх справ - 69 осіб, Державна прикордонна служба - 58, Служба безпеки України - 10.
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Водночас, поранено 3637 військовослужбовців. "До поранень різної важкості за весь період АТО, без урахування тих, хто помер від поранень... тут не враховані, але входять в це число, так от санітарні втрати загалом склали 3637 осіб", - додав він.
Зокрема, в рядах Збройних Сил поранено 2619 осіб, в Міністерстві внутрішніх справ - 273 особи, Державна прикордонна служба - 344 особи, Служба безпеки України - 10 осіб, Національна гвардія України - 358 осіб.
Також він сказав, що від моменту проголошення припинення вогню 5 вересня загинули 64 військовослужбовці: Збройні Сили втратили 52 особи, Міністерство внутрішніх справ - 3, Державна прикордонна служба - 3, Національна гвардія України - 3, Державна служба з надзвичайних ситуацій - 3.
За його інформацією, кількість поранених за цей період становить 346 осіб.
Нагадаємо, антитерористична операція на сході України, дестабілізованому Росією, розпочалася 15 квітня 2014 року.