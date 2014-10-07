За час АТО загинули 953 військовослужбовця

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні повідомив на прес-конференції.

"Так звані безповоротні втрати за весь період вчинення терористичних актів на території Луганської і Донецької областей, в тому числі дій в зоні АТО, склали 953 військовослужбовця", - сказав Матіос.

За його словами, Збройні Сили України втратили вбитими 745 осіб, Міністерство внутрішніх справ - 69 осіб, Державна прикордонна служба - 58, Служба безпеки України - 10.

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Водночас, поранено 3637 військовослужбовців. "До поранень різної важкості за весь період АТО, без урахування тих, хто помер від поранень... тут не враховані, але входять в це число, так от санітарні втрати загалом склали 3637 осіб", - додав він.

Зокрема, в рядах Збройних Сил поранено 2619 осіб, в Міністерстві внутрішніх справ - 273 особи, Державна прикордонна служба - 344 особи, Служба безпеки України - 10 осіб, Національна гвардія України - 358 осіб.

Також він сказав, що від моменту проголошення припинення вогню 5 вересня загинули 64 військовослужбовці: Збройні Сили втратили 52 особи, Міністерство внутрішніх справ - 3, Державна прикордонна служба - 3, Національна гвардія України - 3, Державна служба з надзвичайних ситуацій - 3.

За його інформацією, кількість поранених за цей період становить 346 осіб.

Нагадаємо, антитерористична операція на сході України, дестабілізованому Росією, розпочалася 15 квітня 2014 року.