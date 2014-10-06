За час перемир'я загинуло 56 військових і 316 були поранені - МЗС

21:20, 06 жовтня 2014
Політика
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За час перемир'я на Донбасі бойовики більше 1,2 тис. разів порушили режим припинення вогню, загинуло 56 українських військовослужбовців, 316 були поранені.

REUTERS

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України в Твіттері.

"Терористи не дотрим режиму незастосування сили: з 5.09 понад 1200 порушень, 56 українських в/з загинуло, 316 поранені, 32 цивільних осіб загинули", - йдеться у повідомленні..

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку в результаті артобстрілів 4 та 5 жовтня загинули 7 мирних жителів, ще 20 отримали поранення.

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