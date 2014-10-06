За час перемир'я загинуло 56 військових і 316 були поранені - МЗС

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України в Твіттері.

#CeaseFireReport терористи не дотрим реж незаст сили: з 5.09 >1200 порушень, 56 укр/з загинуло, 316 поранено, 32 цивільні особи загинули - MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) October 6, 2014

"Терористи не дотрим режиму незастосування сили: з 5.09 понад 1200 порушень, 56 українських в/з загинуло, 316 поранені, 32 цивільних осіб загинули", - йдеться у повідомленні..

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку в результаті артобстрілів 4 та 5 жовтня загинули 7 мирних жителів, ще 20 отримали поранення.