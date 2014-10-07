Кожен третій українець працює нелегально - ФПУ

Про це сказав голова Федерації профспілок України Григорій Осовий під час свого виступу на Всеукраїнському форумі профспілок з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю

"5 мільйонів працівників, або кожен третій працює нелегально, без законної захисту та охорони праці. У цій сфері обертаються понад 200 млрд грн тіньової заробітної плати", - повідомив глава ФПУ.

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У результаті державі не платяться податки, єдиний соціальний внесок, а отже не вистачає грошей ні на пенсії, ні на соціальні виплати.

"Податкове навантаження все більше перекладається на легально працюючих, чисельність яких щорічно падає і вже становить менше 10 млн. тобто ці 10 мільйонів фактично повинні забезпечити своє проживання та інших 35 млн населення України. Такого економічного навантаження немає ні в одній європейській країні", - констатував лідер ФПУ.