Євросоюз зрозумів, що Україна не просто сусід

Співголова Комітету міжпарламентської співпраці Україна-ЄС Борис ТАРАСЮК зазначає, що чи не вперше Комітет констатував бажання України бути більше, ніж сусідом ЄС.

Про це він заявив сьогодні власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі після 10-го засідання Комітету.

“Я можу сказати, що європейська сторона зрозуміла, що ми не сприймаємо постійний статус так званого сусіда Європейського Союзу. Що ця політика – так звана Європейська політика сусідства – вона не відповідає нашому баченню майбутнього взаємин між Україною та ЄС. Я думаю, це вперше відзначено в цьому двосторонньому документі”, – сказав Б.ТАРАСЮК, коментуючи результати засідання Комітету.

Серед здобутків української делегації співголова Комітету міжпарламентської співпраці відзначив те, що українські депутати звернули увагу своїх колег із Європарламенту на необхідність розпочати переговори щодо майбутнього безвізового режиму для українців, а також звернулися до країн-членів ЄС, які є сусідами України, із закликом прискорити укладення угод про малий прикордонний рух.

Б.ТАРАСЮК зауважив, що у конкретних питаннях двосторонньої співпраці Україна-ЄС українська делегація працювала як єдиний організм, незважаючи на те, що до її складу входять представники як правлячої коаліції, так і опозиції.

“За винятком деяких виступів, які спровокували гострі обміни, в цілому українська делегація працювала злагоджено, конструктивно”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він також повідомив, що ухвалені сьогодні рекомендації і заключна заява будуть передані Раді з питань співробітництва Україна-ЄС, засідання котрої відбудеться в Брюсселі 11 березня.