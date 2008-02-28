Бондаренко про Яценюка, рейтинг Луценка та його кулуарні проблеми

Директор інституту проблем управління ім.Горшеніна, кандидат історичних наук, політолог Кость БОНДАРЕНКО переконаний, що члени Громадянського руху „Народна самооборона” бачать в усьому, що відбувається в політиці, змовами проти їхнього лідера Юрія ЛУЦЕНКА, оскільки не можуть пояснити причин падіння його рейтингу.

Про це К.БОНДАРЕНКО заявив в інтерв’ю УНІАН під час перебування у Чернівцях.

За його словами, публічний виступ голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА на колегії МВС назвали „випадом проти ЛУЦЕНКА, лише через те, що так хоче бачити соратник ЛУЦЕНКА Геннадій МОСКАЛЬ”.

„Насправді, в даній ситуації пан МОСКАЛЬ схильний бачити якусь спланованість акцій проти лідера „Народної самооборони”, не розуміючи, що насправді вся проблема у тому, що у ЛУЦЕНКА упав особистий рейтинг та похитнулися його позиції в оточенні Президента і „Нашої України”. Тому вони шукають будь-які зачіпки, щоб якось публічно пояснити, чому все це відбувається”, - переконаний К.БОНДАРЕНКО.

На його переконання, Ю.ЛУЦЕНКО “почав здавати свої позиції” одразу після парламентських виборів 2007 року, коли він, не узгодивши ні з ким свого кроку, поїхав вітати з перемогою лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО.

Водночас, за словами політолога, існує давній особистий конфлікт між А.ЯЦЕНЮКОМ і „Народною самообороною”.

„Народна самооборона” з самого початку не підтримувала кандидатуру ЯЦЕНЮКА на посаду спікера, виступаючи за В’ячеслава КИРИЛЕНКА”, - зауважив К.БОНДАРЕНКО.