Майже 1,5 тисячі людей вбито на Донбасі з березня - ОБСЄ

Про це йдеться в опублікованому 9 жовтня звіті на сайті Організації з безпеки і співробітництва в Європі з посиланням на директора відділу судово-медичної експертизи міського моргу Донецька, пише ZN.UA.

Він повідомив представникам спецмісії ОБСЄ, що 60 тіл наразі перебувають в підвалі моргу, з них 20 не ідентифіковані.

"Процедура в таких випадках така, що невпізнані тіла зберігаються в морзі протягом максимум десяти днів, після чого представники влади перевіряють тіла, документують всі особливі ознаки, після чого тіло ховають в одному з конкретних місць", - йдеться у звіті ОБСЄ.

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В ОБСЄ зазначили, що члени моніторингової місії бачили кілька тіл, які очікують огляду, і розцінили процес, як такий, що проводиться належним чином, а також впевнилися, що всі відповідні дані зберігаються в базі даних.

Нагадаємо, раніше наводилися дані ООН на 6 жовтня, згідно з яким, за час конфлікту на сході України з середини квітня по 6 жовтня загинули 3660 осіб і 8756 поранені.

Крім того, станом на 3 жовтня в Україні налічується 361 тисяча внутрішніх переселенців з Донецької та Луганської областей