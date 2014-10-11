В Ізраїлі радять Україні відгородитися від Росії не стіною, а електронними загородженнями

Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив ізраїльський військово-політичний експерт Яків Кедмі.

"Це не "стіна" повинна бути, це повинно бути загородження, перш за все, з електронним захистом, із системою попереджень про маневри супротивника, на які прикордонники зможуть моментально реагувати і опинитися на необхідній території", - зазначив Кедмі.

На його переконання, головну загрозу безпеці українського кордону несе проникнення на територію нашої країни масових груп бойовиків.

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"Для України ця межа несе економічне значення і паралельно служить бар'єром від проникнення більш серйозних військових формувань", - підкреслив експерт.

Він додав, що одна справа — нейтралізувати групу терористів з п'яти осіб, а інша справа — коли захочуть проникнути на територію групи в кілька сотень озброєних людей.

"Зупиняти це доведеться абсолютно іншими засобами", - зазначив Кедмі.