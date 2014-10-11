Порошенко сьогодні відвідає завод Малишева, Яценюк - Миколаївський бронетанковий

Президент України Петро Порошенко сьогодні відвідає Харків з робочою поїздкою.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Порошенко почне поїздку з відвідин заводу імені Малишева, який входить в структуру «Укроборонпрому» і спеціалізується на виготовленні сучасної бронетехніки.

Після цього президент в Палаці студентів Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого поспілкується з активом Харківської області та проведе брифінг для ЗМІ.

Завершиться поїздка Порошенко відвідуванням Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

У той же час, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк перебуватиме сьогодні з робочою поїздкою у Миколаєві.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікації з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

Глава уряду зустрінеться з мешканцями будинку на вул. Лазурна, 40, який був частково зруйнований в результаті вибуху в травні цього року. Також прем'єр відвідає житловий комплекс, у якому ці люди отримають нові квартири.

Крім того, Яценюк на Миколаївському бронетанковому заводі ознайомиться з виробничими потужностями і технологічною лінією з ремонту та будівництва бронетехніки.