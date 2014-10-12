У "ЛНР" екс-беркутівця призначили "міністром оборони" – ЗМІ
09:04, 12 жовтня 2014Політика
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Луганський бойовик Олег Бугров, який очолює «міністерство оборони» в так званій «Луганської народній республіці», раніше працював в луганському «Беркуті».
REUTERS
Про це з посиланням на власне джерело в правоохоронних структурах повідомляє видання "Інформатор".
Як повідомляється, Бугрова було звільнено з міліції за перевищення службових повноважень, після цього – він поїхав працювати до Росії.
Читайте такожМЗС: Росія повинна відмовити угруповання "ДНР" та "ЛНР" від проведення "виборів"Нагадаємо, зараз в Україні проходить гучний процес над колишнім командиром роти "Беркут" Дмитром Садовником, який втік з-під домашнього арешту. Його підозрюють у причетності до розстрілів на Майдані Незалежності взимку цього року.
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