У "ЛНР" екс-беркутівця призначили "міністром оборони" – ЗМІ

Про це з посиланням на власне джерело в правоохоронних структурах повідомляє видання "Інформатор".

Як повідомляється, Бугрова було звільнено з міліції за перевищення службових повноважень, після цього – він поїхав працювати до Росії.

Читайте такожМЗС: Росія повинна відмовити угруповання "ДНР" та "ЛНР" від проведення "виборів"Нагадаємо, зараз в Україні проходить гучний процес над колишнім командиром роти "Беркут" Дмитром Садовником, який втік з-під домашнього арешту. Його підозрюють у причетності до розстрілів на Майдані Незалежності взимку цього року.