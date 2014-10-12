Вчора в Донецьку загинули 4 особи, вранці бойовики відновили обстріл

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міськради, протягом усього дня 11 жовтня не припинялися обстріл Куйбишевського району.

"В результаті повністю знищено приватні житлові будинки №69 по вулиці Рабфаківська, 178 по вулиці Стратонавтів, 1 по вулиці Морозова, 14 по вулиці Двінській, 49 по вулиці Автострадній. Крім того снарядами зруйновано будинки за такими адресами: пров. Вільний 72, вул. Арсенальна 29, вул. Червонопартизанська 19 і 21, вул. Двінська 19, вул. Стратонавтів 37, вул. Туманяна 23А, а також гараж у дворі будинку №2 по вулиці Румунської", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 9.30 у місті неспокійно. Жителі повідомляють про те, що в багатьох районах, починаючи з 8 ранку, періодично чутні серії залпів з важких знарядь.