Під стінами Ради залишаються близько 500 мітингувальників

На площі біля Верховної Ради перебувають близько 500 мітингувальників.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 2 тисяч осіб залишили площу біля ВР і попрямували в напрямку станції метро “Арсенальна”.

Наразі ситуація біля ВР спокійна.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, у день Покрови Божої Матері Всеукраїнське об’єднання «Свобода» проводить у Києві традиційний марш. Активісти «Свободи» кількатисячною організованою колоною пройшли вулицями Києва до ВР. Акція «Свободи» проходить злагоджено та спокійно.

Тим часом, близько 12.00, до ВР прибула група невідомих людей у балаклавах на обличчях і з прапорами «Правого сектора». Ці люди кинули коктейль Молотова в будівлю Верховної Ради, а також петарди. Також вони влаштували сутички з правоохоронцями.

У коментарі журналістам лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок висловив упевненість, що до провокацій біля ВР причетні «люди Медведчука» (мається на увазі екс-глава адміністрацій президента Леоніда Кучми Віктор Медведчук – УНІАН).