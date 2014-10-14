З полону бойовиків звільнено 17 бійців Нацгвардії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради національної безпеки та оборони України.

Зокрема, звільнено 6 офіцерів та 11 військовослужбовців за контрактом, які понад місяць перебували у полоні в Донецьку та Сніжному.

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Робота зі звільнення решти полонених та заручників триває у тісній взаємодії з громадськими організаціями та іншими силовими відомствами, наголосили в РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня радник голови СБУ Маркі’ян Лубківський заявив, що з моменту досягнення домовленості про припинення вогню на сході з полону бойовиків було звільнено понад 1,5 тис. громадян, з них 752 останнім часом. На даний час в полоні все ще залишаються понад 500 осіб.