Нардепи вночі "кастрували" закон про Антикорупційне бюро, перетворивши його на фікцію

Про це йдеться в заяві Центру протидії корупції, повідомляє «Українська правда».

Як заявляють активісти, правки до законопроекту про Антикорупційне бюро, що можуть зробити діяльність Бюро непрозорою, внесені депутатами від "Батьківщини" Сергієм Пашинським та "УДАРу" Ростиславом Павленком.

Зокрема, заявляють в ЦПК, правками Пашинського та Павленка знищується положення про неможливість працювати в Бюро людям, які останні 5 років служили в правоохоронних органах, які займалися "боротьбою з корупцією" в МВС, СБУ, прокуратурі, податковій та інших силових відомствах.

Це не дозволить, за словами активістів, "набрати нових людей, а не тих, що працюють та підтримують корупційну систему сьогодні".

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Крім того зникло положення, щодо обов’язкового проходження поліграфа всіма співробітниками Бюро при прийомі на роботу, "що б дало додаткову можливість перевірки "ключових" борців з високопосадової корупцією на чесність та непричетність до схем".

Правками Пашинського-Павленка також суттєво урізали політичну незалежність Бюро.

"Якщо раніше звільнити голову через політичні мотиви було неможливо, то відтепер за поданням 150 народних депутатів, тобто 1, або максимум 2 фракцій у парламенті, можна підняти питання про усунення голови. Підтримати це мають 226 народних депутатів, тобто простою більшістю Ради", - йдеться в заяві ЦПК.

Окрім того внесеними правками був змінений і порядок оплати роботи співробітників Бюро. Раніше законом визначалася мінімальна заробітна плата слідчого на рівні не менше 18 тисяч гривень, що мало забезпечити непідкупність співробітників.

"З одного боку створення спецоргану по боротьбі з корупцією серед високопосадовців є досягненням для України, але, фактично, Бюро вже від самого створення буде органом-інвалідом, адже не матиме політичної незалежності. А працювати в ньому зможуть ті ж самі старі кадри", - заявила Дарина Каленюк, виконавчий директор ЦПК.