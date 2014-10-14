Рада створила Антикорупційне бюро

Як передає кореспондент УНІАН, як повідомив на засіданні парламенту голова комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Віктор Чумак, до другого читання було змінено назву законопроекту. Раніше він називався “Про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції” (реєстраційний номер 5085).

Чумак повідомив, що в законопроекті до другого читання внесено “дуже важлива зміна — більш жорсткі кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду директора бюро”.

Читайте такожРада попередньо погодила створення Національного антикорупційного бюроЗа його словами, він повинен мати вищу юридичну освіту, 10 років стажу роботи за фахом і 5 років досвіду роботи на керівних посадах. За його словами, в процедуру призначення директора бюро “вноситься елемент парламентського контролю, оскільки парламент даватиме згоду на призначення директора бюро”.

Чумак повідомив, що ВР може висловити політичну недовіру більшістю із своїх голосів, але для винесення такого питання на розгляд ВР необхідно зібрати не менше як 150 підписів народних депутатів.

За його словами, під час обрання директора бюро конкурсна комісія визначає трьох кандидатів, з яких президент України може вибрати кандидатуру і подати до ВР. Якщо жодна із трьох кандидатур під час голосування послідовно внесена президентом України не буде підтримана, то тоді оголошується новий конкурс кандидатур на посаду директора бюро.

Чумак повідомив, що відповідно до закону працівники антикорупційного бюро мають пройти перевірку у відповідності до закону про очищення влади. В той же час він підкреслив, що вилучено норму про перевірку претендентів на детекторі брехні, оскільки ця процедура не виписана в законодавстві України.

Після довгих дискусій в залі, була підтримана поправка народного депутата України Сергія Власенка, відповідно до якої має бути рішення суду щодо дозволу на проведення виїмки документів та інших процесуальних дій.

Ряд депутатів говорили, що це не дозволить проводити оперативні слідчі дії антикорупційному бюро. В той же час, прихильники поправки зазначали, що не можна допускати, щоб без рішення суду робилися дії щодо певних осіб та щодо роботи певних структур, оскільки це може призвести до перевищення повноважень і порушення прав людини.

Як повідомляє УНІАН, тексту законопроекту до другого читання не було на сайті парламенту, а депутати розглядали кілька законопроектів з тим, щоб почекати і отримати порівняльну таблицю до даного законопроекту. Тобто, вони навіть не змогли ознайомитися з цією таблицею перед голосуванням.

Чумак зазначив, що вчора на комітеті даний законопроект розглядався майже до 24 години.