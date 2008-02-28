У Тарасюка таке враження, що не весь НУ-НС увійде до ”партії Ющенка”

Народний депутат України, лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК (фракція НУ-НС) зазначає, що, можливо, не всі учасники блоку “Наша Україна – Народна самооборона” увійдуть в майбутньому в єдину партію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо термінів проведення установчого з’їзду об’єднаної партії на основі політичних сил, які входять до блоку НУ-НС.

Він зазначив, що це «не легке запитання». За його словами, «поки що рано називати терміни проведення установчого з’їзду нової національно-демократичної партії, яка б об’єднала політичні сили, що входять до блоку НУ-НС. Він підкреслив, що сьогодні це питання дискутується членами політради блоку НУ-НС. «У всіх є враження, що не всі учасники блоку в нинішньому складі складуть єдину партію в майбутньому. Очевидно, що в цьому процесі хтось не братиме участі», - наголосив Б.ТАРАСЮК. За його словами, НРУ прийматиме остаточне рішення в залежності від того, якою буде програма єдиної партії на базі блоку НУ-НС. Він додав, що таке остаточне рішення НРУ може прийняти на з’їзді, «який ймовірно відбудеться в першій половині цього року».