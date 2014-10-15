Україна не контролює майже 300 кілометрів кордону з Росією
12:57, 15 жовтня 2014Політика
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Частина держкордону з Росією у Донецькій та Луганській областях знаходиться під контролем бойовиків.
Частина кордону з Росією контролюють бойовики / mischko.livejournal.com
Державна прикордонна служба України не контролює 298,5 км державного кордону з Російською Федерацією в Донецькій та Луганській областях.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам заступник начальника Східного регіонального управління Держприкордонслужби Сергій Москаленко.
“178,5 км протяжності Донецького кордону, 120 км — Луганського під контролем сепаратистів”, - сказав Москаленко.
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