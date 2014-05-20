У Донецькій області поблизу кордону десятки бойовиків встановлюють бетонні блокпости

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, близько 14-ї години прикордонним нарядом від відділу прикордонної служби «Дмитрівка» Донецького загону (5 осіб), який здійснював патрулювання, поблизу населеного пункту Кожевня (8 км від лінії державного кордону) було виявлено 2 вантажні автомобілі, завантажені бетонними блоками та автокран, що встановлював дані блоки на дорозі.

Поряд з автомобілями перебувало кілька десятків озброєних осіб, поінформували у відомстві.Читайте такожТерористи погрожують "силовою операцією", якщо українські військові не звільнять блокпости у Донецькій області

При спробі прикордонників наблизитися до місця зупинки транспорту, невідомі здійснили попереджувальні постріли вгору. Вимоги прикордонного наряду щодо припинення встановлення блоків озброєними особами були проігноровані, зазначається в повідомленні.

Про дану ситуацію проінформовано взаємодіючі підрозділи МВС та СБУ.

Наразі відомо ще про кілька десятків озброєних невідомих осіб, які прибули, швидше за все, з Луганської області та облаштовують блокпости на під’їздах до населеного пункту «Дмитрівка», повідомили у Держприкордонслужбі.