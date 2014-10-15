Бойовики готували теракт проти високопосадовців на Луганщині

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України у Луганській області.

«У лісосмузі, розташованій в селі Верхня Кам'янка Попаснянського району, оперативники УБОЗ ГУМВС України у Луганській області виявили схованку бойовиків», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «схованка, у вигляді невеликої траншеї, була замаскована в яру. У схованці оперативники виявили переносний зенітний ракетний комплекс (ПЗРК) "Игла" та снаряд до гранатомета РПГ-7».

«ПЗРК «Игла» призначений для ураження повітряних цілей, що низько літають, на зустрічних і догонних курсах в умовах впливу природних та штучних теплових перешкод, й активно застосовується бойовиками», - зауважили в управлінні.

Читайте такожБойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО поблизу Дебальцевого та АвдіївкиЗа наявною інформацією, яка є у оперативників, бойовики готували терористичний акт проти високопоставлених осіб держави.

Даний факт зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.