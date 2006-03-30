Кінах просить аутсайдерів заспокоїтися

Секретар Ради національної безпеки і оборони, член блоку “Наша Україна” Анатолій КІНАХ наголошує на необхідності того, щоб політичні сили, які не подолали тривідсотковий бар’єр до парламенту, не нагнітали політичну ситуацію в країні, „не створювали штучну напругу і не дискредитували в тому числі й Україну, за якою сьогодні спостерігає світ”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі апарату РНБОУ, про це він заявив 29 березня в ефірі телеканалу „Тоніс”.

За словами А.КІНАХА, жоден зафіксований документально випадок фальсифікації чи порушення законодавства в ході виборів та підрахунку голосів не залишиться поза увагою правоохоронних органів.

„Маючи на увазі, що ми боремося за чесні вибори, матеріали, де будуть зафіксовані порушення, я даю вам гарантію, будуть в суді та в прокуратурі”, - наголосив секретар РНБО. Він також додав, що за кожним випадком спроби фальсифікації буде вестися моніторинг, „і винні будуть покарані”.

Відповідаючи на запитання щодо формату коаліції, А.КІНАХ відзначив необхідність того, щоб форма і зміст коаліції відображали загальнодержавні пріоритети. Він також висловив переконання, що в ході переговорів зі створення коаліції вибір буде здійснюватися на основі інтересів людей та інтересів держави. „Ми не можемо допустити того, щоб створення коаліції перетворилося на чергову торгівлю портфелями чи боротьбу за посади. Є межа - це загальнонаціональні інтереси – яку ми ніколи не переступимо, незалежно від назви політичної структури, про яку йде мова, і з якою можна налагодити співпрацю", - наголосив він.