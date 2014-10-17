За добу на Донбасі загинули 3 військових, 10 - поранені

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожЗа час перемир’я загинули 68 військових та 51 цивільна особа – МЗС

За його словами, "за минулу добу на сході України в зоні АТО в результаті обстрілу терористів загинули троє українських військових, десять наших бійців отримали поранення".

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня в РНБО повідомили, що за їхніми даними безвісти зниклими на Донбасі вважаються 330 бійців сил АТО, 357 вважаються взятими в полон.