За добу на Донбасі загинули 3 військових, 10 - поранені
13:05, 17 жовтня 2014Політика
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За добу на сході України загинули 3 українських військових, ще 10 - отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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За його словами, "за минулу добу на сході України в зоні АТО в результаті обстрілу терористів загинули троє українських військових, десять наших бійців отримали поранення".
Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня в РНБО повідомили, що за їхніми даними безвісти зниклими на Донбасі вважаються 330 бійців сил АТО, 357 вважаються взятими в полон.
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