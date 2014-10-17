Президент України проводить переговори з прем'єром Польщі (фото)
16:24, 17 жовтня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко проводить переговори з прем'єром Польщі Евою Копач.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в "Твіттері".
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"Порошенко проводить переговори з прем'єром Польщі", - написав він.
Порошенко проводити переговори з прем'єр єром Польщі. pic.twitter.com/z6i15Gm21r
- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 жовтня 2014
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