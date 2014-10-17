Президент України проводить переговори з прем'єром Польщі (фото)

16:24, 17 жовтня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко проводить переговори з прем'єром Польщі Евою Копач.

REUTERS

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в "Твіттері".

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"Порошенко проводить переговори з прем'єром Польщі", - написав він.

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