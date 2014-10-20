Турчинов вручив "кіборгам" з донецького аеропорту іменну зброю (відео)

Як пише ТСН, в ефірі каналу 1+1 спікер Верховної Ради Олександр Турчинов особисто вручив українським "кіборгам" іменні пістолети – українські "Форти".

"Це не якийсь російський "Макаров", а найкраща вогнепальна зброя - український "Форт", - зазначив Турчинов.

Як уточнюється, за проявлений героїзм нагороди отримали бійці з позивними "Цезар", "Дев'ятий", "Абрикос", "Ворон", "Доцент", "Гном", "Богема", "Маршал" і "Редут".

Читайте такожОборона донецького аеропорту в особах: як виглядають українські "кіборги" (фоторепортаж)"Це перший легальний "ствол", який у нас є", – прокоментував один з добровольців.