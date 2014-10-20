Турчинов вручив "кіборгам" з донецького аеропорту іменну зброю (відео)
07:38, 20 жовтня 2014Політика
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Дев'ятеро бійців, які захищають аеропорт Донецька, отримали державну нагороду.
Турчинов вручив бійцям державну нагороду / tsn.ua
Як пише ТСН, в ефірі каналу 1+1 спікер Верховної Ради Олександр Турчинов особисто вручив українським "кіборгам" іменні пістолети – українські "Форти".
"Це не якийсь російський "Макаров", а найкраща вогнепальна зброя - український "Форт", - зазначив Турчинов.
Як уточнюється, за проявлений героїзм нагороди отримали бійці з позивними "Цезар", "Дев'ятий", "Абрикос", "Ворон", "Доцент", "Гном", "Богема", "Маршал" і "Редут".
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