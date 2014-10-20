"Кіборги" запевняють, що російських танків біля аеропорту в Донецьку стає все більше

Про це "кіборги" заявили в ефірі проекту "Хоробрі серця", передає ТСН.

Аеропорт в Донецьку знаходиться під безперервним обстрілом. А на місці одного знищеного ворожого танка тут же з'являються два нових.

"Які терористи можуть керувати танками? Яка підготовка повинна бути в екіпажу "72-и"?! Артилеристи, мінометники, ті, хто працюють на установках "Град", - вони стріляють по нас постійно", - сказав захисник аеропорту з позивним "Богема".

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"Кіборги" говорять про те, що російських танків біля аеропорту стає все більше.

"Це факт - танки з'являються, як гриби після дощу. Спочатку був один - ми його знищили. Буквально через день-два з'явилися вже два танки, які штурмували аеропорт. Знищили обидва. На наступний день їх було вже три. Це безперервний процес", - підтвердив боєць з позивним "Доцент".

За словами військових, російська зброя потрапила в Донецьк у горезвісному "гуманітарному конвої".