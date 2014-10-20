Турчинов оголосив перерву - депутати не зібрали кворуму
10:29, 20 жовтня 2014Політика
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Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов оголосив перерву у засіданні парламенту до 10.45.
Рада не змогла розпочати роботу / Фото: @vikasogi
Як передає кореспондент УНІАН, він закликав лідерів фракцій та груп забезпечити явку народних депутатів на пленарне засіданні.
Читайте такожРада збирається на позачергове засіданняТурчинов сказав: “Оголошується перерва до 10.45, і прошу керівників депутатських груп і фракцій забезпечити явку своїх народних депутатів”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні при реєстрації на позачерговому засіданні ВР було лише 223 народних депутати, а для ухвалення рішення в парламенті необхідно мінімум 226 голосів.
Майже в повному складі відсутні народні депутати, які раніше входили до фракції КПУ, а також більшість народних депутатів із фракції Партії регіонів.
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