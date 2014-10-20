Турчинов оголосив перерву - депутати не зібрали кворуму

Як передає кореспондент УНІАН, він закликав лідерів фракцій та груп забезпечити явку народних депутатів на пленарне засіданні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні при реєстрації на позачерговому засіданні ВР було лише 223 народних депутати, а для ухвалення рішення в парламенті необхідно мінімум 226 голосів.

Майже в повному складі відсутні народні депутати, які раніше входили до фракції КПУ, а також більшість народних депутатів із фракції Партії регіонів.