Міліція вивозить табельну зброю і боєприпаси з Дебальцевого

Про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Донецькій області.

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У повідомленні наголошується, що групою апарату Департаменту внутрішньої безпеки МВС здійснено виїзд у Дебальцевський район, на території якого проходять активні бойові дії, з метою вилучення і вивезення в безпечне місце табельної вогнепальної зброї і боєприпасів Дебальцевського міськвідділу Головного управління МВС в Донецькій області та Міністерства оборони.

Всього вивезено кілька десятків одиниць автоматів АК-74 і пістолетів Макарова, а також набої різного калібру. Зазначена зброя доставлена до іншого органу внутрішніх справ, де проведена його інвентаризація та передача на зберігання.

У міліції також повідомили, що в регіоні в даний час ведеться активна робота щодо виявлення нелегальної зброї у населення.