Бойовики обстріляли позиції сил АТО в чотирьох населених пунктах
18:39, 18 жовтня 2014Політика
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Бойовики обстріляли позиції сил АТО біля Дебальцеве, Нікішино, кургану Гостра Могила, а також двічі обстріляли українських військових поблизу Авдіївки.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні прес-служби АТО в соцмережі. У повідомленні наголошується, що ситуація в районі проведення АТО залишається стабільно напруженою.
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"Неконтрольовані терористичні збройні формування продовжують обстрілювати наші позиції в районах населених пунктів Дебальцеве, Нікішино, кургану Гостра Могила. Бойовики двічі обстріляли наші позиції поблизу Авдіївки, а також територію цього населеного пункту", - відзначили в прес-центрі.
Також у повідомленні учтоняется, що обстановка в донецькому аеропорту підконтрольна силам АТО.
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