Бойовики обстріляли позиції сил АТО в чотирьох населених пунктах

Про це йдеться в повідомленні прес-служби АТО в соцмережі. У повідомленні наголошується, що ситуація в районі проведення АТО залишається стабільно напруженою.

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"Неконтрольовані терористичні збройні формування продовжують обстрілювати наші позиції в районах населених пунктів Дебальцеве, Нікішино, кургану Гостра Могила. Бойовики двічі обстріляли наші позиції поблизу Авдіївки, а також територію цього населеного пункту", - відзначили в прес-центрі.

Також у повідомленні учтоняется, що обстановка в донецькому аеропорту підконтрольна силам АТО.