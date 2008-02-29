Янукович спеціально поїде до Мороза, щоб потиснути йому руку

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ має намір сьогодні привітати лідера Соціалістичної партії України Олександра МОРОЗА з днем народження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Як ви знаєте, Олександр Олександрович святкує свій день народження один раз на чотири роки (29 лютого – УНІАН) . Він – людина, яка має своє місце в політиці. Я обов`язково поїду його привітати і потисну руку», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.