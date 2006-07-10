Дріжчаний подав до суду на ”Україну молоду”

Голова Служби безпеки України Ігор ДРІЖЧАНИЙ звернувся з позовом до Шевченківського районного суду Києва, в якому просить визнати неправдивими твердження, викладені у публікації газети «Україна молода».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

І.ДРІЖЧАНИЙ вкотре заявив, що інформація, викладена в газеті, не відповідає дійсності. Він повідомив, що неодноразово проводились перевірки з приводу цієї інформації, в тому числі Секретаріатом Президента.

Голова СБУ повідомив, що 5 червня він звернувся до редакції «України молодої» з вимогою спростувати інформацію, яка містилась у публікації від 1 червня. Водночас, за його словами, впродовж місяця він не отримав відповіді, тому звернувся до суду з позовом «про спростування, визнання відомостей неправдивими і вибачення». На уточнююче запитання журналістів І.ДРІЖЧАНИЙ повідомив, що звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва.

Як повідомляв УНІАН, у публікації в газеті “Україна молода” під заголовком “Під “дахом” СБУ” стверджувалося, що нібито голова СБУ І.ДРІЖЧАНИЙ намагається налагодити про всяк випадок контакти з представниками біло-синіх політичних сил і також представниками колишнього режиму. Автор статті наводить нібито список прізвищ осіб, з якими спілкувався І.ДРІЖЧАНИЙ, і зазначає, що “усі ці контакти - елементи невтішної картини під назвою «деградація СБУ».

«Про деградацію як чергове «де-» у розвитку головної спецслужби країни - після декомунізації, деКДБізації, девоєнізації - говорять самі працівники СБУ. І не лише говорять - намагаються бити у дзвони, пишуть доповідні керівництву відомства, уряду та держави. Інша річ, що, скажімо, глава Секретаріату Президента О.РИБАЧУК перебуває з І.ДРІЖЧАНИМ у вельми приязних стосунках, і тому листи від свідомих і чесних офіцерів на Банковій здебільшого ігноруються, або ж до Президента, якому вони адресовані, не доходять», зазначалося також у публікації “України молодої”.

3 червня глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК та керівник СБУ І.ДРІЖЧАНИЙ звернулися до головного редактора газети «Україна молода», позаштатного радника Президента Михайла ДОРОШЕНКА з проханням надати матеріали і документи, які начебто стали приводом для публікації газети з критикою керівників СБУ.

Також І.ДРІЖЧАНИЙ попросив Генпрокуратуру перевірити факти щодо СБУ, викладені “Україною молодою”, і дати їм правову оцінку.