Президент представив у Дніпропетровську "Стратегію реформ – 2020"

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, президент наголосив на своїй готовності і волі до втілення реформ, метою яких є досягнення відповідності критеріям Європейського Союзу у 2020 році. "Мета - 2020 рік. Рік, коли Європейський Союз задовольнить українську вимогу щодо надання перспективи членства", - відзначив Порошенко.

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Глава держави особливо наголосив на тому, що зараз понад 70 відсотків українців підтримують інтеграцію України в ЄС.

Програму реформ студентам також представили Віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман та Заступник Глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків, підкреслюється в повідомленні.