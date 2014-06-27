Дипломати вважають підписання асоціації з ЄС подією рівня Хрещення Русі

Про це йдеться в коментарі експертів “Майдану закордонних справ” з нагоди підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Так, у червні 2014 року зафіксовано два рекорди – значного росту привабливості європейського вектору інтеграції (до 52,7%) та фактично обвалу ідеї-антагоніста – входження до Митного союзу (до 16,6%).

Найбільшу підтримку (бажання посилити інтеграцію чи залишити співпрацю на тому ж рівні) євроінтеграція отримала у Західному та Центральному регіонах 96,8% та 93,1%, за ними йдуть Південний (65,8%) та Східний (62,5%) регіони.

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Красномовною є фактично дзеркальна оцінка відсутності загроз Україні від ЄС (72,7%) та їх наявність з боку РФ (73%). Згодні з тим, що НАТО та США не становлять загрозу нашій державі 59,3% та 60,9%.

Як заявили у "Майдані закордонних справ", ця Угода за своїми наслідками стане цілком порівняною з рішенням Київського князя Володимира Великого прийняти християнство в Київській Русі. Реалізація цієї угоди, розрахована на 10-15 років означатиме, що Україна стала інтегрованою частиною європейської спільноти, рішення щодо повноправного членства якої в ЄС буде формальністю.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз завершили підписання Угоди про асоціацію в повному обсязі.

Угоду підписали в Брюсселі в рамках саміту ЄС президент України Петро Порошенко, президент Ради ЄС Герман Ван Ромпей, президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу та голови держав і урядів усіх 27 країн-членів ЄС.

Угоди про асоціацію з ЄС також підписали Грузія і Молдова.