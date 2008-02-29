Тимошенко скасувала розпорядження Януковича про ринки капіталу

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 349 від 27 лютого 2008 року визнав таким, що втратило чинність, розпорядження попереднього уряду щодо схвалення Концепції Державної цільової економічної програми модернізації ринків капіталу в Україні.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на сайті Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, уряд Віктора ЯНУКОВИЧА розпорядженням № 976 від 8 листопада 2007 року схвалив Концепцію Державної цільової економічної програми модернізації ринків капіталу в Україні.

Згідно із концепцією, Держінвестицій спільно з іншими органами влади повинно було протягом 3-х місяців розробити та направити в Кабінет Міністрів проект відповідної державної програми, розрахованої на 2008-2011 роки.

Головним завданням реалізації програми було визначено модернізацію інфраструктури для забезпечення функціонування української економіки як ринкової. Зокрема, йшлося про модернізацію таких структур як біржі і депозитарії, а також про іншу інфраструктуру, що обслуговує інвестиційний, сировинний і фінансовий ринок.