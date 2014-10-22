ООН стурбована інформацією про використання касетних боєприпасів в Україні

Про це заявив прес-секретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррык на брифінгу в Нью-Йорку, відповідаючи на запитання журналіста, передає центр новин ООН.

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"Повідомлення про використання касетних боєприпасів, безумовно, викликають велику стурбованість. Ми бачили ці повідомлення. Генеральний секретар ООН закликає сторони припинити використання цієї невибіркової зброї", - сказав Дюжаррік.

Він додав, що глава ООН вважає за необхідне звільнити світ від кластерних бомб.