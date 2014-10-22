Екс-глава Пентагону: Путін планує анексувати Донбас

Про це він заявив в інтерв’ю чеському інформаційному каналу ČT24, передає Радіо Свобода.

Він наголосив, що на «погрози, які спрямовує Володимир Путін не тільки проти України, але і проти інших, потрібно діяти швидко, діяти так, щоб можна було такий тип агресії зупинити».

На його думку, тому так важливо, що Захід запровадив санкції проти Росії, «хоч це і тривало довго».

За словами Панетти, якщо Росія хоче мати торговельні відносини з іншими країнами, економічно їм допомагати чи бути членом міжнародної спільноти, то проти цього ніхто не виступає.

«Однак якщо вони хочуть тільки винищувати, захоплювати землі інших держав, тоді ми їх зупинимо», - заявив Панетта.

Читайте такожСенатор США: Україну потрібно озброїти, щоб війна занадто дорого коштувала РосіїЧас, коли здавалося, що «холодна війна» позаду, минув, виглядає, що маємо нову «холодну війну», вважає він.

Панетта у Празі брав участь у міжнародній конференції «Дні США та Європейського Союзу». За повідомленням чеських ЗМІ, у своєму виступі на конференції Панетта закликав Захід надати військову допомогу Україні.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ поставляла важке озброєння терористам у Луганській і Донецькій областях, а в серпні – практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.

За даними ООН, з середини квітня по 6 жовтня на сході України загинуло щонайменше 3 тис. 660 осіб, близько 9 тисяч було поранено. За офіційними даними, понад 420 тисяч осіб було змушені залишити свої домівки.