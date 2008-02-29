У БЮТ побачили особливий стиль бездіяльності Черновецького

Лідер фракції БЮТ у Київській міській раді Тетяна МЕЛІХОВА заявляє, що сьогодні столиця живе не зрозуміло за яким бюджетом.

Як повідомляє газета «Комментарии», за словами Т.МЕЛІХОВОЇ, «або все незаконно фінансується за новим бюджетом, або за старим, який значно менше».

При цьому, посилаючись на джерела в Київміськадміністрації, газета пише, що столичний голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ще не завізував київський бюджет-2008, прийнятий Київрадою ще 17 січня цього року. Цю інформацію не змогли ані підтвердити, ані спростувати у прес-службах Київради і КМДА.

«Проте, згідно з регламентом Київради, будь-яке прийняте і не повернене протягом п`яти днів мером на повторний розгляд рішення цього органу має бути підписане головою КМДА і опубліковане протягом 30 днів у газеті «Хрещатик». Публікація в цьому офіційному органі столичної влади означає набуття чинності актом Київради», - зазначає видання.

Водночас, поки що в «Хрещатику» не було офіційної публікації рішення про ухвалення бюджету-2008. Видання також повідомляє, що лідер опозиційної до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО фракції БЮТ Т.МЕЛІХОВА скаржилася на те, що «бютівці» досі не можуть одержати на руки вже підписаний бюджет, до якого у них є претензії.

Т.МЕЛІХОВА не виключає, що дійсно бюджет не підписаний. «Мушу сказати, що це такий стиль бездіяльності Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який, мабуть, боїться відповідальності», - цитує її слова газета.

Т.МЕЛІХОВА також не розуміє, за яким «кошторисом» зараз живе Київ. Згідно з проектом столичного бюджету на 2008 р., за який проголосували 87 депутатів Київради, його дохідна частина становить 20 млрд. 326 млн. грн., а витратна – 20 млрд. 726 млн. грн. Консолідований бюджет – з урахуванням бюджетів 10 районів столиці – становить 24 млрд. 850 млн. грн.

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ назвав прийнятий бюджет «найсоціальнішим» за багато років, нагадує газета. Проте, на думку експертів, у бюджеті існує, окрім реального дефіциту, передбаченого на рівні 2,5%, і дефіцит прихований. Дохідна частина торішнього бюджету Києва становила 13 млрд. 464 млн. грн.