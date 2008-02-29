Червоненко з Олімпійського зробить таке, чого Україна ще не знала
З урахуванням історичної цінності стадіону...
|Євген Червоненко
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в рамках міжнародного форуму «Європа-Україна».
При цьому Є.ЧЕРВОНЕНКО зазначив, що «потрібно враховувати історичну цінність стадіону».
«Стадіон буде реконструйовано. При реконструкції застосовуватимуться конструкції, яких Україна ще не знала, зокрема покриття стадіону, козирки, легкі конструкції», - сказав він.
При цьому Є.ЧЕРВОНЕНКО вважає, що якщо влада Києва дасть гарантії, й інвестори будуть готові, то паралельно з реконструкцією НСК «Олімпійський» у Києві можна побудувати новий стадіон.
Водночас, віце-президент Національного олімпійського комітету України, голова Федерації футболу України Григорій СУРКІС вважає, що на місці «Олімпійського» необхідно побудувати новий стадіон.
«Якщо сьогодні йде мова про проект XXI століття, то реконструкція - це неефективний метод використання державних коштів. Ми повинні бути дбайливими й побудувати багатофункціональну арену», - сказав він.
Г.СУРКІС зазначив, що будівництво нового стадіону на місці старого припускає можливість побудувати «чисто функціонально футбольну арену», що, за його словами, вітає УЄФА.