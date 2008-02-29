Червоненко з Олімпійського зробить таке, чого Україна ще не знала

Голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу Євген ЧЕРВОНЕНКО вважає за доцільне провести реконструкцію національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в рамках міжнародного форуму «Європа-Україна».

При цьому Є.ЧЕРВОНЕНКО зазначив, що «потрібно враховувати історичну цінність стадіону».

«Стадіон буде реконструйовано. При реконструкції застосовуватимуться конструкції, яких Україна ще не знала, зокрема покриття стадіону, козирки, легкі конструкції», - сказав він.

При цьому Є.ЧЕРВОНЕНКО вважає, що якщо влада Києва дасть гарантії, й інвестори будуть готові, то паралельно з реконструкцією НСК «Олімпійський» у Києві можна побудувати новий стадіон.

Водночас, віце-президент Національного олімпійського комітету України, голова Федерації футболу України Григорій СУРКІС вважає, що на місці «Олімпійського» необхідно побудувати новий стадіон.

«Якщо сьогодні йде мова про проект XXI століття, то реконструкція - це неефективний метод використання державних коштів. Ми повинні бути дбайливими й побудувати багатофункціональну арену», - сказав він.

Г.СУРКІС зазначив, що будівництво нового стадіону на місці старого припускає можливість побудувати «чисто функціонально футбольну арену», що, за його словами, вітає УЄФА.