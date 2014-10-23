У Міноборони готові відбити напад бойовиків на виборчі дільниці у зоні АТО

Міністерство оборони забезпечить охорону та при потребі - оборону окружних і дільничних виборчих комісій та виборчих дільниць у зоні АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Степан Полторак повідомив на селекторній нараді у Кабінеті міністрів, присвяченій підготовці до позачергових парламентських виборів.

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«Міноборони вживає відповідних заходів з охорони та при необхідності - оборони і надання допомоги для окружних і дільничних виборчих комісій. У нас на сьогодні готові 18 підрозділів, що знаходяться у постійній бойовій готовності, створено разом з СБУ 8 оперативних груп, щоб відбити напад на дільниці, на окружні комісії”, - сказав Полторак.