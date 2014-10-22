Геращенко: у зоні АТО 2,8 тисячі осіб у полоні чи зникли безвісти
22:55, 22 жовтня 2014Політика
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На території Донецької та Луганської областей потрапилили полон або зникли безвісти 2,8 тис. осіб.
У зоні АТО 2,8 тисячі осіб у полонені чи зникли безвісти
Про це в ефірі 5 каналу сказала уповноважений президента з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, народний депутат Ірина Геращенко .
"За тими даними, які мені передали зі Служби безпеки, з цього міжвідомчого центру, 2800 людей у списку заручників і зниклих безвісти", - повідомила депутат.
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Також Геращенко повідомила, що з полону вдалося звільнити 1,3 тис. осіб. За її словами, лише за останній місяць було звільнено 820 осіб.
При цьому народний депутат не уточнила, чи входять ці 1,3 тис. визволених в загальну кількість 2,8 тис. осіб.
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