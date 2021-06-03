Стало відомо, що Іран використовував тиск на Афганістан з метою "злиття інформації" стосовно того, як Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 готується до переговорів.

Афганістан більше не братиме участі у переговорах з Іраном у справі збитого іранськими військовими українського літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Ми, міністри, які представляють Афганістан, Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, взяли до уваги особливу ситуацію в Афганістані, що вимагає всебічної уваги. В результаті представники Координаційної групи домовилися, що не зважаючи на те, що Афганістан залишається ключовим партнером і продовжуватиме відігравати важливу роль у цій групі, він не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах", - наголошується в заяві.

"Оскільки керівним принципом Координаційної групи є забезпечення рівного підходу до всіх жертв авіакатастрофи рейсу 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (PS752) незалежно від національності, Канада, Швеція, Україна та Велика Британія, а також Афганістан, продовжуватимуть інтенсивну роботу із забезпечення прозорості, справедливості та правосуддя по відношенню до всіх жертв, зокрема афганських, та їхніх родин", - зазначили автори заяви.

У ній висловлюється солідарність з рідними та близькими жертв катастрофи літака МАУ, які досі переживають глибоку втрату.

"Запевняємо, що Координаційна група залишатиметься єдиною у своїй меті притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за цю трагедію", - підсумовується у заяві.

Як повідомили обізнані дипломатичні джерела у коментарі кореспонденту УНІАН, Іран використовував тиск на Афганістан з метою "злиття інформації" стосовно того, як Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 готується до переговорів з Іраном.

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Автор: Віталій Саєнко