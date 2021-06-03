Афганістан більше не братиме участі у переговорах з Іраном у справі збитого іранськими військовими українського літака "Міжнародних авіаліній України".
Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ України.
"Ми, міністри, які представляють Афганістан, Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, взяли до уваги особливу ситуацію в Афганістані, що вимагає всебічної уваги. В результаті представники Координаційної групи домовилися, що не зважаючи на те, що Афганістан залишається ключовим партнером і продовжуватиме відігравати важливу роль у цій групі, він не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах", - наголошується в заяві.
"Оскільки керівним принципом Координаційної групи є забезпечення рівного підходу до всіх жертв авіакатастрофи рейсу 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (PS752) незалежно від національності, Канада, Швеція, Україна та Велика Британія, а також Афганістан, продовжуватимуть інтенсивну роботу із забезпечення прозорості, справедливості та правосуддя по відношенню до всіх жертв, зокрема афганських, та їхніх родин", - зазначили автори заяви.
У ній висловлюється солідарність з рідними та близькими жертв катастрофи літака МАУ, які досі переживають глибоку втрату.
"Запевняємо, що Координаційна група залишатиметься єдиною у своїй меті притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за цю трагедію", - підсумовується у заяві.
Як повідомили обізнані дипломатичні джерела у коментарі кореспонденту УНІАН, Іран використовував тиск на Афганістан з метою "злиття інформації" стосовно того, як Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 готується до переговорів з Іраном.
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Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій
- 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебувало 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.
- Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- 19 жовтня в Тегерані заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.
- 31 грудня 2020 року Іран з п'ятої спроби передав Україні проект технічного звіту про збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" біля Тегерану. Україна мала два місяці, аби внести до звіту зауваження та пропозиції.
- Згодом стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака.
- За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу МЗС Ірану, обговорює ймовірність того, що знищення літака МАУ було навмисним актом.
- Наприкінці лютого 2021 року Україна передала Ірану понад 90 сторінок зауважень до проекту технічного звіту про збиття літака МАУ, та наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт, у якому причиною збиття літака МАУ названо "помилку" оператора ППО, який побачив у пасажирському лайнері, який щойно злетів із міжнародного аеропорту Тегерана, "ворожу ціль".
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і оприлюднив з маніпуляціями остаточний звіт технічного розслідування про збиття українського літака.
- У квітні стало відомо, що в Ірані десяти чиновникам нібито висунути обвинувачення у справі про катастрофу українського "Боїнга" під Тегераном.
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