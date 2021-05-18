Голова фракції "СН" сподівається, що кандидатуру Ляшка підтримають щонайменше 240 народних депутатів.

Кандидатуру заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я Верховна Рада розглядатиме у четвер на черговому пленарному засіданні.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив журналістам в кулуарах парламенту після завершення засідання ВР, на якому було звільнено з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Арахамія розповів, що ВР ще визначиться, завтра чи післязавтра голосуватимуть кадрові питання щодо призначення трьох нових міністрів замість звільнених сьогодні. Голосування відбудеться у рамках чергового пленарного засідання парламенту. Проте більш ймовірно, що кадрові питання розглядатимуться у четвер.

Читайте такожУ "Слузі народу" розповіли, чи є в Раді голоси за призначення Ляшка міністромГоворячи про кандидатуру Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я, Арахамія сказав, що "ми ще не рахували (кількість голосів – УНІАН), їх достатньо, щоб подати кандидатуру Ляшка. Для цього потрібно всього 170 голосів, і ми вчора їх легко назбирали. Я думаю, що 240 голосів ми зберемо".

Говорячи про відставку Степанова, Арахамія заявив, що він поніс політичну відповідальність. "Ми майже остання країна щодо вакцинації зараз", - зазначив він.

Також голова фракції "СН" зауважив, що в разі підтримки кандидатури Ляшка у парламенті, він має показати свою ефективність впродовж півроку. "Будь-який міністр завжди має такий неформальний термін, і після того вже є якась попередня оцінка його діяльності", - сказав Арахамія.

Він додав, що від Ляшка очікують насамперед організації проведення вакцинації вакцинами, які зараз надходять до України.

Окрім того, Арахамія заявив, що до осені не прогнозує більше кадрових змін в уряді. "Мій прогноз – до осені не буде жодних міністерських кадрових змін. Вони можуть бути на великих підприємствах, але міністерських змін я не передбачаю", - підсумував голова фракції "СН".

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Автор: Дмитро Хилюк