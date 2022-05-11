Радник голови ОПУ вважає, що російське командування не піде на такий дурний крок.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович оцінив можливість нового наступу російських військ на Київ. Він назвав таке рішення безглуздим самогубством.

Про це заявив Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Потрібно розрізняти плани та можливості їх реалізації. Вони, звичайно, такі речі обговорюють, ми про це знаємо. Але реально немає ніякої можливості. Якщо вони накопичені кілька тисяч кинуть під Київ – це буде абсолютно марним самогубством", - зазначив радник глави ОПУ.

При цьому він вказав, що російське командування навряд чи піде на такий крок.

"Це буде величезна дурість. Вони не підуть на це. А плани: "Добре було б знову...",- підсумував Арестович.

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 травня голова Київської ОВА Олександр Павлюк заявив, що загроза повторного наступу військ Росії на Київ є завжди. Українська влада готується до різних варіантів розвитку подій

У свою чергу 7 травня мер Києва Віталій Кличко заявив, що після 8-9 травня жителям столиці, які виїхали через повномасштабну війну з РФ, можна починати повертатися.

При цьому радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що російські війська можуть повторити спробу наступу на Київ, а також інші міста на півночі та сході, бо західні партнери України надто повільно надають військову допомогу.

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