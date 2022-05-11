Радник голови ОПУ зазначив, що немає ніяких ознак підготовки наступу

Радник голови офісу президента Олексій Арестович оцінив ймовірність нападу Білорусі на Україну на тлі заяв про перевірки військ. Він запевнив, що ознак підготовки наступу немає.

Про це розповів Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"Не бачимо жодних ознак підготовки наступу на українську територію. Особливого занепокоєння немає. Не вийшло вперше, вийти вдруге немає шансів. Ситуація змінилася. Тоді (у лютому - УНІАН) Київ штурмували нібито елітні частини російських військ. А тепер що - самі (білоруські війська - УНІАН) підуть?"- заявив радник глави ОПУ.

При цьому він вказав, що в Білорусі знаходиться мінімальна кількість військових Російської Федерації і немає наступальних груп.

Як раніше повідомляв УНІАН, самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що "спецоперація" РФ в Україні "затягуватися".

Країни Заходу й Україна турбуються, що режим Лукашенка може зважитися на пряму участь у розв'язаній Путіним війні тп відправити в бої з ЗСУ десятки тисяч своїх військ.

10 травня в Білорусі почалася раптова "перевірка" військ зважаючи на навчання НАТО на території країн-членів Альянсу. На ці напрямки спрямовані війська. При цьому начальник Генштабу ЗС Білорусії Віктор Гулевич заявив, що Білорусь розгорнула сили спеціальних операцій на кордоні нібито у відповідь на створене Україною угруповання чисельністю до 20 тисяч осіб.

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