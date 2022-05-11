Радник голови офісу президента Олексій Арестович оцінив ймовірність нападу Білорусі на Україну на тлі заяв про перевірки військ. Він запевнив, що ознак підготовки наступу немає.
Про це розповів Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.
"Не бачимо жодних ознак підготовки наступу на українську територію. Особливого занепокоєння немає. Не вийшло вперше, вийти вдруге немає шансів. Ситуація змінилася. Тоді (у лютому - УНІАН) Київ штурмували нібито елітні частини російських військ. А тепер що - самі (білоруські війська - УНІАН) підуть?"- заявив радник глави ОПУ.
При цьому він вказав, що в Білорусі знаходиться мінімальна кількість військових Російської Федерації і немає наступальних груп.
Як раніше повідомляв УНІАН, самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що "спецоперація" РФ в Україні "затягуватися".
Країни Заходу й Україна турбуються, що режим Лукашенка може зважитися на пряму участь у розв'язаній Путіним війні тп відправити в бої з ЗСУ десятки тисяч своїх військ.
10 травня в Білорусі почалася раптова "перевірка" військ зважаючи на навчання НАТО на території країн-членів Альянсу. На ці напрямки спрямовані війська. При цьому начальник Генштабу ЗС Білорусії Віктор Гулевич заявив, що Білорусь розгорнула сили спеціальних операцій на кордоні нібито у відповідь на створене Україною угруповання чисельністю до 20 тисяч осіб.