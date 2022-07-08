Після того, як міністерства закордонних справ та оборони провели аналіз безпеки, уряд дозволив поновити роботу посольства в Києві.

Посольство Бельгії в Україні відновить роботу 11 липня, його очолить новий посол Пітер Ван Де Вельде.

Про це заявив прем'єр-міністр Олександр де Кроо, повідомляє Euractiv.

Ван де Вельде замінить колишнього посла в Україні Акселя Ленартса, термін повноважень якого закінчувався.

Після того, як міністерства закордонних справ та оборони провели спільний аналіз безпеки, уряд дав дозвіл на поновлення роботи посольства.

"Відкриття нашого посольства має дозволити встановити тісніші зв'язки з українською владою, особливо у контексті ситуації з безпекою та заявки України на членство в ЄС", – сказав Де Кроо.

Як тільки до Києва прибуде бельгійська дипломатична команда, яка допомагатиме новому послу, місцевий персонал теж поступово відновить роботу, уточнили в офісі Де Кроо.

"Це важливий знак стійкості та підтримки українцям. Повернення наших дипломатичних команд до Києва також є важливим для відновлення країни, в якій важливу роль мають відіграти бельгійські компанії", – зазначив бельгійський прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, влада Бельгії з 1 липня припинила видачу туристичних віз громадянам Росії.

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