Він запевнив, що НАТО продовжуватиме надавати допомогу Україні, щоб перемогти Росію на полі бою.

Війну проти Росії можна виграти лише на полі бою, тому Україна має продовжувати отримувати підтримку від міжнародної спільноти.

Про це у себе у Twitter написав прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кро, перебуваючи на саміті НАТО в Мадриді.

Він наголосив, що учасники саміту поспілкувалися із президентом Володимиром Зеленським і запевнили його, що НАТО продовжуватиме надавати допомогу Україні, щоб перемогти Росію на полі бою.

"У нас була можливість поспілкуватися з президентом Зеленським. Ми чітко дали зрозуміти: ця війна може бути виграна лише на полі бою. Ми повинні продовжувати підтримувати президента Зеленського та український народ, наскільки це можливо, щоб перемогти на полі бою проти російської агресії", – заявив Де Кро.

Напередодні генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг повідомив про намір НАТО узгодити пакет підтримки України.

LIVE. Aankomst - Arrivée NATO Summit Madrid #WeAreNATOhttps://t.co/rBRpOBdzcy — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) June 29, 2022

Як повідомляв УНІАН, 28 червня президент України Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Він наголосив на важливості потужної протиракетної оборони для України для запобігання російським терактам.

Столтенберг запевнив у збільшенні підтримки України на саміті Альянсу, який відбудеться у Мадриді 29-30 червня.

Нагадаємо, саміт НАТО запланований в Мадриді на 28-30 червня.

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