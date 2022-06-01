Україна не отримає від влади Бельгії броньовані гаубиці M109. Міністерство оборони країни не може викупити озброєння.
Про це повідомило видання De Morgen.
"Дуже важко вести переговори, якщо контрагент просить в десять разів більше, ніж він сам за це заплатив", – йдеться в повідомленні.
Східнофламандська технологічна компанія OIP, дочірня компанія якої займається військовою технікою, не дозволила бельгійським фахівцям перевірити стан M109.
При цьому в Міноборони Бельгії заявили, що гаубиці продали іншому покупцеві, але OIP не коментує це питання, тому невідомо, хто їх купив.
"Так що постачання не буде, але це не з принципових міркувань", – заявив Міністр оборони Людівін Дедондер.
Як раніше повідомляв УНІАН, РФ рано вранці 24 лютого увірвалася в Україну. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Києві, Чернігові, Харкові, Маріуполі, Миколаєві, Херсоні, Одесі та Львові. Українські військовослужбовці давали противнику гідну відсіч.
Ряд країн, у тому числі США і держави-члени Євросоюзу, покарали РФ за широкомасштабне вторгнення в Україну - ввели ряд пакетів санкцій. Так, через обмеження в бельгійському порту Зебрюгге застрягли близько 8 тисяч люксових автомобілів, зокрема, останні моделі Mercedes, Cadillac і Lexus.
При цьому сама Бельгія не залишилася осторонь. Всього влада країни надала Україні військової допомоги на загальну суму близько 77 мільйонів євро.