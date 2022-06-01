Бельгійська сторона зазначила, що переговори йшли дуже важко.

Україна не отримає від влади Бельгії броньовані гаубиці M109. Міністерство оборони країни не може викупити озброєння.

Про це повідомило видання De Morgen.

"Дуже важко вести переговори, якщо контрагент просить в десять разів більше, ніж він сам за це заплатив", – йдеться в повідомленні.

Східнофламандська технологічна компанія OIP, дочірня компанія якої займається військовою технікою, не дозволила бельгійським фахівцям перевірити стан M109.

При цьому в Міноборони Бельгії заявили, що гаубиці продали іншому покупцеві, але OIP не коментує це питання, тому невідомо, хто їх купив.

"Так що постачання не буде, але це не з принципових міркувань", – заявив Міністр оборони Людівін Дедондер.

Як раніше повідомляв УНІАН, РФ рано вранці 24 лютого увірвалася в Україну. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Києві, Чернігові, Харкові, Маріуполі, Миколаєві, Херсоні, Одесі та Львові. Українські військовослужбовці давали противнику гідну відсіч.

Ряд країн, у тому числі США і держави-члени Євросоюзу, покарали РФ за широкомасштабне вторгнення в Україну - ввели ряд пакетів санкцій. Так, через обмеження в бельгійському порту Зебрюгге застрягли близько 8 тисяч люксових автомобілів, зокрема, останні моделі Mercedes, Cadillac і Lexus.

При цьому сама Бельгія не залишилася осторонь. Всього влада країни надала Україні військової допомоги на загальну суму близько 77 мільйонів євро.

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