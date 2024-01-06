Тобто вона залишається членом Комітету з питань Регламенту, як і у випадку зі скандальним нардепом.

У питанні відкликання народного депутата України Мар'яни Безуглої з посади заступника Комітету ВРУ з питань оборони сталася "оказія", як і у випадку зі "звільненням" скандального нардепа Нестора Шуфрича.

Постанова за текстом "один в один" схожа на ту, яка була розглянута щодо Шуфрича. "Відкликати БЕЗУГЛУ Мар’яну Володимирівну - народного депутата України з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків", - акцентує народний депутат Ярослав Железняк.

Перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики пояснив, що з цього випливає наступне:

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"Вона залишається членом Комітету (як і Шуфрич залишився досі членом Комітету свободи слова). Правда що це за "обставин, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків" не вказано", - написав він у Telegram.

За словами нардепа, згідно з цією постановою, Безугла також залишиться головою підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю.

Також він навів скріни постанови щодо відкликання Безуглої: документ підписано Головою Комітету Завітневичем та Секретарем Комітету Костенком.

Наразі відповідний документ має розглянути Комітет з питань Регламенту. Железняк ставить 99% на те, що Комітет винесе це рішення на загальне голосування у парламент орієнтовно 10-12 січня. Документ набуде чинності лише в разі, якщо набере 226+ голосів "за" з боку парламентарів, нагадав нардеп.

У Раді вчора прийняли рішення відкликати Безуглу з посади

Вчора стало відомо, що Комітет Верховної Ради країни з питань національної безпеки, оборони та розвідки прийняв "негативне" рішення щодо повноважень Безуглої, як заступниці голови комітету.

Про постанову щодо відкликання її повноважень повідомив народний депутат України Вадим Івченко, акцентуючи, що згадану посаду має займати людина, яка в політичному та інформаційному плані підсилює позиції Комітету, а не навпаки, дискредитує його.

Як відомо, Безугла відома в Україні своїми заявами "проти" Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У листопаді 2023 року вона публічно заявила, що він має піти з посади.

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