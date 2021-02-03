Андрій Білецький підтримав санкції, накладені РНБО проти телеканалів Віктора Медведчука, а також пообіцяв протидіяти масовим безпорядкам у разі такої необхідності.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

«Хочу застерегти антиукраїнські сили навіть не намагатись дестабілізувати ситуацію в Україні. Ми - ветерани, націоналісти, активна молодь - готові всіма нашими силами допомогти державі у випадку подібних протиправних дій антиукраїнських сил. І готові діяти рішуче, щоби навести порядок в країні», - написав лідер «Нацкорпусу».

Він попередив, що в разі будь-які спроби дестабілізувати ситуацію в країни зустрінуть рішучу відповідь націоналістів.

«Ми як національний рух повністю підтримуємо рішення РНБО про введення санкцій щодо телеканалів Медведчука. І це справді великий крок вперед до перемоги України в гібридній війні з Кремлем», - написав Білецький.

Раніше, 2 лютого, за рішенням РНБО було припинено трансляцію телеканалів, що пов’язують з лідером ОПЗЖ Медведчуком, внаслідок накладених на них санкцій.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН