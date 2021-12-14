У вересні Богдан заявляв, що його допитували у справі про "вагнерівців".

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан дав інтерв’ю українському телеведучому Дмитру Гордону після тривалого медійного затишшя.

Вітаючись, вони почали з обміну люб’язностей.

Телеведучий заявив, що екс-главі ОП нібито загрожує ув’язнення, на що Богдан відповів, що ув’язнення загрожує й ведучому.

Гордон: Я радий, що ти сьогодні прийшов на це інтерв’ю. Тим паче радий, що тебе взагалі вже мали посадити. Тебе збирались посадити?

Богдан: Збираються. Тебе теж, до речі, збираються посадити.

Гордон: Так?

Богдан: Так, там вже остання стадія божевілля. Там усіх садять. Причому, там вже пачками пішли. Останній десь у листопаді.

Що передувало

Богдан у вересні заявив, що його допитували у Державному бюро розслідувань у справі "вагнерівців". Він не став називати будь-яких прізвищ і навіть статей Кримінального кодексу, за якими відкрито це кримінальне провадження, заявивши, що давав підписку про нерозголошення.

Як писав УНІАН, у грудні Андрій Богдан відсвяткував 45-річчя в компанії Гордона, "слуг" і нардепа від партії Порошенка.

Андрій Богдан: робота в команді Зеленського і звільнення

В ході президентської кампанії 2019 року Богдан був радником кандидата Володимира Зеленського з юридичних питань.

Після перемоги Зеленського, 21 травня 2019 року, Богдан був призначений головою Адміністрації президента України. Пізніше очолив Офіс президента України, створений замість АП.

11 лютого 2020 року Богдан був звільнений із займаної посади.

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Автор: Віолетта Орлова