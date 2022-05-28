Великобританія продовжить допомагати ЗСУ.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наголошує, що його країна буде на боці України у довгостроковій перспективі.

Про це Джонсон повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Я сказав Зеленському сьогодні вранці, що ми на боці України довгостроково. Ми продовжимо надавати обладнання, аби допомогти українським Збройним силам захищати їхню країну, і ми інтенсивно працюємо, щоб знайти шлях відновлення експорту зерна і запобігти глобальній кризі продовольства", - наголосив Джонсон.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном посилення оборонної підтримки України та постачання їй пального.

27 травня Джонсон заявив, що Росія досягає повільного, але відчутного прогресу на Донбасі. Він припустив, що президент Росії Володимир Путін вирішив досягти хоч якогось успіху ціною великих втрат серед своїх військових.

У зв'язку з цим він закликав до подальшої військової підтримки України, включаючи більш наступальні озброєння, такі як реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі набагато далі.

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