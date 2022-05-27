Прем'єр-міністр Великої Британії підтримав відправку до України реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Російська Федерація досягає повільного, однак відчутного прогресу на Донбасі.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю Bloomberg TV.

За його словами, президент Росії Володимир Путін вирішив досягти хоч якогось успіху ціною великих втрат серед своїх військових.

"Я думаю, що дуже, дуже важливо, щоб ми не заколисувалися через неймовірний героїзм українців, які відтіснили російських від воріт Києва. Я боюся, що Путін ціною великих витрат для себе і російських військових продовжує прогризати землю на Донбасі. Він продовжує досягати поступового, повільного, але, боюсь, відчутного прогресу, і тому абсолютно необхідно, щоб ми продовжували підтримувати українців у військовому відношенні", - сказав Джонсон.

Він закликав до подальшої військової підтримки України, включаючи більш наступальні озброєння, такі як реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі набагато далі.

"РСЗВ дозволить їм захиститися від цієї дуже жорстокої російської артилерії, і ось куди світ має направити зусилля", - сказав Джонсон.

Говорячи про перспективи переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним Джонсон порівняв главу Кремля із крокодилом.

"Як ви можете мати справу з крокодилом, коли він їсть вашу ліву ногу? Цьому хлопцеві зовсім не можна довіряти", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішній наступ російських окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним. За словами президента, це політика геноциду, яку здійснює Росія.

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