Раніше той запросив терористів на "допит" Романа Протасевича.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на запрошення до Мінська бойовиків "ЛНР", яке зробив Олександр Лукашенко. Раніше той запропонував терористам "допитати" журналіста Романа Протасевича в Мінську.

В ефірі "Сніданку з 1+1" Кулеба заявив, що Лукашенко своїми діями штовхає Україну до реакції на них. Він наголосив, що Київ не хоче політичної чи економічної війни з Мінськом, а тому буде "діяти зважено".

"Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою у нас багато зв'язків. Зокрема, й економічних. Не буду закидуватися погрозами, але хочу сказати, що є речі, які ми не пробачаємо. Неповага до територіальної цілісності України - одна з таких", - сказав очільник МЗС.

Він додав, що наразі між Києвом та Мінськом немає дипломатичних каналів попри роботу посольств. "Утім, це для вирішення гуманітарних питань. Політичного діалогу між Україною і Білоруссю наразі немає. Київ не визнав Лукашенка", - заявив Кулеба.

Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Одразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29. Того самого дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера за допомогою винищувача.

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Автор: Юрій Годован