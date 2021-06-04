Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на запрошення до Мінська бойовиків "ЛНР", яке зробив Олександр Лукашенко. Раніше той запропонував терористам "допитати" журналіста Романа Протасевича в Мінську.
В ефірі "Сніданку з 1+1" Кулеба заявив, що Лукашенко своїми діями штовхає Україну до реакції на них. Він наголосив, що Київ не хоче політичної чи економічної війни з Мінськом, а тому буде "діяти зважено".
"Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою у нас багато зв'язків. Зокрема, й економічних. Не буду закидуватися погрозами, але хочу сказати, що є речі, які ми не пробачаємо. Неповага до територіальної цілісності України - одна з таких", - сказав очільник МЗС.
Він додав, що наразі між Києвом та Мінськом немає дипломатичних каналів попри роботу посольств. "Утім, це для вирішення гуманітарних питань. Політичного діалогу між Україною і Білоруссю наразі немає. Київ не визнав Лукашенка", - заявив Кулеба.
Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.
23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.
Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.
Одразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29. Того самого дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера за допомогою винищувача.
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